Napoli vill fá leikmenn frá United og Chelsea í janúar

Napoli hefur áhuga á að fá Joshua Zirkzee, framherja Manchester United, og Jamie Gittens, kantmann Chelsea, til liðs við sig í janúarglugganum.
Þetta kemur fram hjá ítalska miðlinum Tuttomercato en félagið vill styrkja sóknarlínu sína fyrir síðari hluta tímabilsins.
Zirkzee er 25 ára Hollendingur sem hefur átt erfitt með að festa sig í sessi hjá Manchester United. Hann gæti því fengið tækifæri til að endurvekja ferilinn á Ítalíu.
Gittens, sem er 22 ára, hefur einnig verið orðaður við brottför frá Chelsea.
Ekki liggur fyrir hvort Napoli vilji kaupa leikmennina eða fá þá á láni.
Óvíst er hvort ensku félögin séu tilbúin að samþykkja félagaskipti í janúar.