Margir minnast Gaua Þórðar með fallegum orðum - „Hann var sigurvegari í eðli sínu“

Guðjón Þórðarson kvaddur með hlýhug – „Goðsögn sem setti mark sitt á íslenska knattspyrnusögu“
Guðjón Þórðarson, einn sigursælasti og áhrifamesti knattspyrnuþjálfari Íslandssögunnar, lést föstudaginn 13. nóvember, 71 árs að aldri. Fráfall hans hefur vakið mikil viðbrögð í íslenska knattspyrnuheiminum þar sem félög, fyrrverandi samstarfsmenn og vinir hafa minnst hans með hlýjum orðum.
Guðjón, eða Gaui Þórðar eins og hann var jafnan kallaður, skilur eftir sig ótrúlega arfleifð. Hann var mikill keppnismaður, kröfuharður leiðtogi og sigurvegari sem lyfti íslenskri knattspyrnu á hærra plan.
Skagamaður í húð og hár
Guðjón fæddist 14. september 1955 og ólst upp á Akranesi þar sem knattspyrnan varð fljótt stór hluti af lífi hans.
Hann lék 392 leiki fyrir ÍA á árunum 1972 til 1986 og varð fimm sinnum Íslandsmeistari og fimm sinnum bikarmeistari með félaginu.
Það var þó á þjálfarabekknum sem Guðjón skrifaði sig með óafmáanlegum hætti í sögubækurnar.
Árið 1989 stýrði hann KA til fyrsta og eina Íslandsmeistaratitils félagsins. Síðar tók hann við ÍA, kom liðinu upp í efstu deild og gerði Skagamenn að Íslandsmeisturum strax árið eftir.
Árangurinn var einstakur og undir stjórn Guðjóns varð ÍA að stórveldi í íslenskri knattspyrnu.
Í minningarorðum Knattspyrnufélags ÍA segir:
„Guðjón var Skagamaður í húð og hár og nafn hans verður ávallt tengt sögu félagsins. Hann átti stóran þátt í að skapa margar af bestu minningum Skagamanna af knattspyrnuvellinum.“
Félagið minnir jafnframt á að Guðjón hafi alls orðið átta sinnum Íslandsmeistari og sjö sinnum bikarmeistari með ÍA, sem leikmaður og þjálfari.
„Takk fyrir allt, Gaui Þórðar,“ segir að lokum í kveðju félagsins.
Maðurinn sem færði KA sögulegan titil
Norðan heiða verður Guðjón einnig lengi í minnum hafður.
Knattspyrnufélag Akureyrar rifjaði upp Íslandsmeistaratitilinn árið 1989 í sérstakri kveðju til fyrrverandi þjálfarans.
„Guðjón Þórðarson stýrði KA til Íslandsmeistaratitilsins í knattspyrnu sumarið 1989. Stundin er ein sú allra stærsta í sögu félagsins og við hæfi að rifja upp þessa ótrúlegu stund í minningu Guðjóns.“
Árangur hans náði einnig til Vesturbæjar Reykjavíkur.
Guðjón tók við KR árið 1994 og vann tvo bikarmeistaratitla á tveimur árum. Þetta voru fyrstu stóru titlar félagsins frá árinu 1968.
KR-ingar minnast Guðjóns sem manns sem sætti sig aldrei við annað en sigur.
„Guðjón var þjálfari sem sætti sig aldrei við annað en sigur í leik og það tókst honum oftar en ekki. Hann var sigurvegari í eðli sínu. Þess naut KR.“
„Orðið goðsögn er oft ofnotað“
Þorsteinn Haukur Harðarson, sem starfaði með Guðjóni og myndaði við hann náin vináttubönd, birti fallega kveðju á Facebook.
„Orðið 'Goðsögn' finnst mér oft ofnotað í íslensku máli. Þetta orð á samt svo sannarlega við þegar nafn Guðjóns Þórðarsonar ber á góma.“
Þorsteinn segir það hafa verið heiður og forréttindi að starfa með Guðjóni.
„Með okkur tókst mikil vinátta og við höfum átt mörg eftirminnileg samtöl.“
Spáði ótrúlega nákvæmlega fyrir um leikinn gegn Frakklandi
Guðjón tók við íslenska landsliðinu árið 1997 og undir hans stjórn náði liðið eftirminnilegum úrslitum, meðal annars 1-1 jafntefli gegn þáverandi heimsmeisturum Frakka á Laugardalsvelli árið 1998.
Sigurjón Egilsson rifjar upp ótrúlega sögu af Guðjóni frá sumrinu 1998 þegar þeir hittust á tjaldsvæði á Hólum í Hjaltadal.
Sigurjón segist hafa verið svartsýnn fyrir leikinn gegn Frökkum en Guðjón hafi verið sannfærður um að Ísland myndi ná jafntefli.
„Hann sagði að leikurinn myndi fara 1-1. Hvaða vitleysa var þetta?“ rifjar Sigurjón upp.
Guðjón hafi síðan útskýrt nákvæmlega hvernig Ísland myndi skora. Hann taldi að Fabien Barthez, markvörður Frakka, myndi fara of langt út úr marki og að Rúnar Kristinsson gæti nýtt það með sendingu á Ríkharð Daðason.
Sigurjón segir spána hafa gengið eftir þegar Ríkharður skoraði eftir aukaspyrnu Rúnars.
„Daginn eftir leikinn undraðist fólk hversu nákvæm spáin var. Ég var spurður hvernig stæði á þessu. Ég sagði að Gaui Þórðar hefði sagt mér þetta nokkrum vikum fyrir leikinn.“
Sagan lýsir vel þeirri trú sem Guðjón hafði á eigin leikskipulagi og getu sinna leikmanna.
„Gaui kenndi mér ansi margt um boltann og þann heim allan“
Gísli Foster Hjartarson minnist Guðjóns einnig með miklum hlýhug og rifjar upp hvernig kynni þeirra hófust á La Manga þegar Guðjón var landsliðsþjálfari.
Þeir urðu fljótt vinir og ræddu meðal annars hugmyndir um kaup á ensku knattspyrnufélagi. Guðjón tók síðar við Stoke City þar sem hann náði góðum árangri.
Gísli segir Guðjón jafnframt hafa átt stóran þátt í að koma á samstarfi ÍBV og enska félagsins Crewe Alexandra, sem Eyjamenn nutu góðs af.
„Gaui kenndi mér ansi margt um boltann og þann heim allan, og ekki bara um þann heim heldur margt annað í lífinu,“ skrifar Gísli.
Hann segist oft hafa heyrt að Guðjón gæti verið erfiður í samskiptum en það hafi aldrei verið hans upplifun.
„Hann var alltaf boðinn og búinn ef að maður leitaði til hans og oft kom hann með bestu lausnirnar.“
Skildi eftir sig spor um allt land
Guðjón þjálfaði fjölda annarra íslenskra félaga á löngum ferli.
Knattspyrnudeild Grindavíkur minnist þess þegar hann tók við liðinu fyrir tímabilið 2012.
„Það var mikill fengur fyrir félagið að fá til starfa þjálfara með jafn mikla reynslu og þó tíminn hafi ekki farið eins og menn vildu þá er og mun Gaui Þórðar alltaf vera partur af sögu knattspyrnudeildar Grindavíkur.“
Vestri minntist einnig Guðjóns, sem tók við BÍ/Bolungarvík árið 2010 og stýrði liðinu í fyrstu deild árið eftir. Þar er sérstaklega rifjaður upp eftirminnilegur undanúrslitaleikur gegn KR í bikarkeppninni árið 2011.
Síðasta þjálfaraverkefni Guðjóns var hjá Víkingi Ólafsvík á árunum 2020 til 2022.
Lárus Einarsson, sem kynntist Guðjóni þar, segir að á milli þeirra hafi myndast einstök vinátta.
„Ég var mættur heim til hans eða hann heim til mín á svo til hverjum morgni í kaffispjall,“ rifjar Lárus upp.
Hann segir Guðjón hafa verið mikinn fróðleiksmann sem alltaf hafi verið ánægjulegt að ræða við.
„Þetta er ógleymanlegt vinasamband okkar á milli sem lifir og er mikil eftirsjá af slíkum eðalmeistara.“
„Setti starf knattspyrnuþjálfara á Íslandi á næsta stig“
Hlynur Guðlaugsson rifjar upp kynni sín af Guðjóni þegar hann starfaði sem ungur vallarvörður á Ásvöllum.
Þangað komu ýmsir af fremstu þjálfurum landsins og nefnir Hlynur sérstaklega Guðjón, Ásgeir Elíasson og Atla Eðvaldsson.
„Nú eru allir þessir risar fallnir frá og má segja að áhrif þessara manna á íslenska knattspyrnu verði aldrei mæld að raunvirði.“
Hlynur telur Guðjón hafa verið brautryðjanda í íslenskri þjálfun.
„Guðjón Þórðarson setti starf knattspyrnuþjálfara á Íslandi að mörgu leyti á næsta stig fannst manni.“
Arfleifð sem mun lifa áfram
Guðjón Þórðarson var ekki þjálfari sem fór hljóðlega í gegnum lífið. Hann hafði sterkar skoðanir, mikinn metnað og óbilandi trú á því að hægt væri að ná árangri með vinnusemi, skipulagi og sigurvilja.
Hann gat verið kröfuharður og ákveðinn, en eins og minningarorð vina hans og samstarfsmanna bera með sér var hann einnig hjálpsamur, fróður og tryggur þeim sem honum þótti vænt um.
Áhrif hans náðu langt út fyrir þau félög sem hann þjálfaði og þá titla sem hann vann.
Hann mótaði leikmenn, kveikti áhuga á knattspyrnu hjá heilli kynslóð og sýndi að íslenskir þjálfarar gátu náð árangri bæði heima og erlendis.
Í kveðju KR-inga er persónu hans ef til vill lýst best með einföldum orðum:
„Hann var sigurvegari í eðli sínu.“
Guðjón Þórðarson er fallinn frá, en sögurnar, sigrarnir og minningarnar um Gaua Þórðar munu lifa áfram í íslenskri knattspyrnu.
Blessuð sé minning Guðjóns Þórðarsonar.