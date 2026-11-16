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Lukaku hættir með landsliðinu - Mögnuð tölfræði

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 16. nóvember 2026 13:30
Getty Images

Belgíski framherjinn Romelu Lukaku hefur ákveðið að leggja landsliðsskóna á hilluna eftir afar glæsilegan feril með belgíska landsliðinu.

Lukaku, sem er 33 ára, tilkynnti ákvörðun sína á samfélagsmiðlum í dag en hann hefur verið hluti af landsliðinu í 16 ár.

Alls lék hann 135 landsleiki fyrir Belgíu og skoraði í þeim 94 mörk. Hann er langmarkahæsti leikmaður í sögu belgíska landsliðsins.

Lukaku tók þátt í fjórum heimsmeistaramótum og þremur Evrópumótum. Hápunkturinn kom á HM 2018 þegar Belgía hafnaði í þriðja sæti eftir frábært gengi.

Framherjinn var í leikmannahópi Belgíu í 4-1 sigri gegn Ítalíu í Þjóðadeildinni í gær en kom ekki við sögu.

Lukaku, sem leikur með Fenerbahce í Tyrklandi, hefur því leikið sinn síðasta landsleik.

Hann kveður sem einn fremsti markaskorari í sögu landsliðsfótboltans.

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