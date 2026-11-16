Kepa Arrizabalaga, markvörður Arsenal, lék um helgina sinn fyrsta leik fyrir landslið Baskalands þrátt fyrir að hafa áður leikið 13 landsleiki fyrir Spán.
Kepa lék fyrri hálfleikinn þegar Baskaland vann Venesúela 1-0 í vináttulandsleik á San Mames í Bilbao. Um 40 þúsund áhorfendur fylgdust með leiknum.
Baskaland er sjálfstjórnarhérað á Spáni en landslið þess er hvorki viðurkennt af FIFA né UEFA og leikur því aðeins vináttuleiki. Kepa mátti þess vegna spila þrátt fyrir að eiga þessa 13 leiki fyrir Spán.
Baskneska knattspyrnusambandið vinnur að því að fá alþjóðlega viðurkenningu en verði það að veruleika gæti Kepa ekki leikið fleiri leiki fyrir liðið af ofangreindum ástæðum.
Fjöldi þekktra leikmanna hefur áður leikið fyrir Baskaland, þar á meðal Xabi Alonso, Fernando Llorente og Javi Martinez.