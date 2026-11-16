Klopp urðar yfir Infantino - Vill að næsti forseti hafi þetta

Jurgen Klopp vill að Gianni Infantino láti af störfum sem forseti FIFA. Hann telur ástandið hjá sambandinu verra en á valdatíma Sepp Blatter.
Klopp, sem er í dag landsliðsþjálfari Þýskalands, lét þessi ummæli falla á blaðamannafundi.
„Ég held að allir séu sammála um að breyting væri skynsamleg. Ég hélt að hlutirnir gætu ekki orðið verri eftir tíð Sepp Blatter, en það var greinilega rangt,“ sagði Klopp.
Blatter lét af störfum árið 2015 í kjölfar spillingarhneykslis en Infantino tók við forsetaembættinu árið 2016.
„Ég held að það sé hægt að gera betur. Það er örugglega til fólk sem er annt um framtíð fótboltans og hefur enga fjárhagslega hagsmuni af honum. Það væri gott ef einhver úr þeim hópi tæki við.“
Infantino hefur verið harðlega gagnrýndur eftir að tilraunir hans til að fá einkafjárfesta að viðskiptalegum réttindum FIFA komu upp á yfirborðið í sumar.
Kosið verður til forseta FIFA í mars á næsta ári og Infantino sækist eftir endurkjöri.