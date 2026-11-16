Eiður Smári um kvöldið í Laugardalnum - „Það er bara cool að gráta“

Aron Einar Gunnarsson lék sinn síðasta landsleik fyrir Ísland í kvöld þegar liðið mætti Lúxemborg á Laugardalsvelli. Tilfinningarnar voru miklar þegar einn merkasti fyrirliði íslenskrar knattspyrnusögu kvaddi landsliðið.
Aron byrjaði á varamannabekknum en kom inn á í síðari hálfleik þegar Ísland var komið í 3-0 forystu.
Með því jafnaði hann landsleikjamet Birkis Bjarnasonar, 113 leiki, og gerði stundina enn sérstakari með því að klæðast treyju númer 14, sama númeri og hann bar í sínum fyrsta landsleik.
Eftir leikinn tók við tilfinningaþrungin kveðjustund. Aron tók sitt síðasta HÚH með stuðningsmönnum áður en liðsfélagar hans tolleruðu hann.
Eiður Smári Guðjohnsen var greinilega hrærður þegar hann ræddi stundina í útsendingu SÝN.
„Það er bara cool að gráta. Þetta hellist yfir mann og allt í einu er þessi kafli á enda,“ sagði Eiður.
Hann hrósaði jafnframt Aroni fyrir leiðtogahlutverkið sem hann hefur gegnt í íslenska landsliðinu um árabil.
„Þegar við förum og gúgglum fyrirliða þá er hann á mynd ásamt stórum og merkum mönnum.“
Aron Einar kveður íslenska landsliðið eftir átján ára feril þar sem hann leiddi þjóðina meðal annars á EM 2016 og HM 2018.