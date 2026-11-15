Þetta eru helstu verkefni sem bíða Pochettino á Old Trafford

Mauricio Pochettino tekur við Manchester United á erfiðum tímum en liðið situr í 18. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Enska blaðið Manchester Evening News hefur tekið saman fimm helstu verkefnin sem bíða Argentínumannsins.
Eitt stærsta verkefnið verður að ákveða framtíð Bruno Fernandes. Portúgalinn hefur verið lykilmaður United undanfarin ár en spurningar vakna um hvort félagið sé orðið of háð honum.
Pochettino þarf einnig að taka til í leikmannahópnum. Samningar Harry Maguire, Luke Shaw og Lisandro Martinez renna út næsta sumar og óvissa ríkir um framtíð þeirra.
Þá er talið nauðsynlegt að styrkja liðið í janúarglugganum, sérstaklega í bakvarðastöðunum og framlínunni. Varnarleikur United hefur verið mikið áhyggjuefni á tímabilinu.
Annað mikilvægt verkefni verður að gefa ungum leikmönnum tækifæri. Pochettino er þekktur fyrir að þróa unga leikmenn og gætu Shea Lacey, Harry Amass og Jaydan Kamason fengið aukin tækifæri.
Loks þarf Argentínumaðurinn að bæta líkamlegt ástand leikmannanna. United er meðal neðstu liða deildarinnar þegar kemur að hlaupamagni og hraða.
Pochettino lagði mikla áherslu á líkamlega þjálfun hjá Tottenham og búast má við að hann geri slíkt hið sama á Old Trafford.
Það verður því nóg að gera hjá Argentínumanninum á næstu mánuðum.