Sjö voru ofar á lista United áður en Tielemans kom til sögunnar

Manchester United þurfti að leita langt niður á óskalista sínum áður en félagið festi kaup á belgíska miðjumanninum Youri Tielemans fyrir 35 milljónir punda síðasta sumar.
Samkvæmt The Athletic mistókst United að landa sjö leikmönnum sem voru ofar á óskalistanum en Tielemans.
Elliot Anderson hjá Nottingham Forest var efstur á listanum og þar á eftir komu Mateus Fernandes, Sandro Tonali og Aurelien Tchouameni. Alex Scott, Ederson og Ayyoub Bouaddi voru einnig ofarlega í huga forráðamanna félagsins.
United skoðaði jafnframt möguleikann á að fá Leon Goretzka án greiðslu en launakröfur Þjóðverjans reyndust of háar.
Tielemans hefur leikið mest af þremur miðjumönnum sem félagið keypti í sumar. Hann hefur spilað 988 mínútur á meðan Andrey Santos hefur leikið 556 mínútur og Carlos Baleba aðeins 397.
Vandræði United á leikmannamarkaðnum hafa vakið spurningar um stefnu félagsins eftir að Michael Carrick var rekinn úr starfi.
Mauricio Pochettino hefur nú tekið við liðinu og bíður hans erfitt verkefni við að rétta gengi félagsins.