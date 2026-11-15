Krefjast svara - „Þetta er skaðlegt“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni á 433.is, eins og alla föstudaga.
Það er ekki enn ljóst hvað verður um Manchester City í kjölfar þess að félagið var fundið brotlegt um stórfelld fjárhagsbrot.
Líklegt er að félagið fái harða refsingu en á meðan það er óljóst hver hún verður keppir liðið á toppnum í ensku úrvalsdeildinni.
„Það verður að fara að fást niðurstaða í þetta mál. Hvað ef þeir verða á toppnum þegar það er mánuður eftir af mótinu og enginn veit hvort þeir geti orðið meistarar?“ velti Hörður upp.
„Þetta er skaðlegt fyrir vöruna, þessi óvissa,“ sagði Helgi.
Þátturinn er í spilaranum.