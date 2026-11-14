Gæti orðið ein helsta breytingin á Old Trafford eftir komu nýja mannsins

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni á 433.is, eins og alla föstudaga.
Mauricio Pochettino er tekinn við Manchester United af Michael Carrick.
„Menn fara aðeins upp á tærnar. Hann er með liðin sín í standi og er víst einn sá harðasti í þessu,“ sagði Hörður.
„Hann gerði mjög vel með Tottenham án þess að vera með mesta budgetið, það gekk ekki eins vel hjá Chelsea. Menn hljóta þá að vera að horfa í einhverja uppbyggingu,“ sagði Helgi.
Hörður vonast til að Pochettino fái að kaupa einn til tvo leikmenn í janúar og byrji svo að byggja sitt lið næsta sumar.
Þátturinn er í spilaranum.