United staðfestir ráðningu á Pochettino

Manchester United hefur staðfest ráðningu Mauricio Pochettino sem nýs knattspyrnustjóra félagsins.
Argentínumaðurinn tekur formlega við liðinu 18. nóvember og tekur við af Michael Carrick, sem var rekinn úr starfi í gær eftir slæma byrjun á tímabilinu.
United hefur náð samkomulagi við bandaríska knattspyrnusambandið um að Pochettino og þjálfarateymi hans verði leyst undan störfum þegar verkefnum þeirra með bandaríska landsliðinu lýkur.
Pochettino hefur mikla reynslu af ensku úrvalsdeildinni eftir að hafa stýrt Southampton, Tottenham og Chelsea.
Hann náði eftirtektarverðum árangri hjá Tottenham og kom liðinu í úrslitaleik Meistaradeildarinnar árið 2019.
Þá stýrði hann Paris Saint-Germain og vann meðal annars franska meistaratitilinn.
Nú síðast stýrði Pochettino bandaríska landsliðinu á heimsmeistaramótinu þar sem liðið komst í sextán liða úrslit.
United bindur miklar vonir við Argentínumanninn, sem er þekktur fyrir sókndjarfan og ákafan leikstíl.
Fyrsta verkefni hans verður að rétta gengi liðsins við eftir erfiða byrjun á tímabilinu.