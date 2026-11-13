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DV
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Sjóðheitur Andri Lucas með þrennu er Ísland gekk frá Búlgaríu

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 13. nóvember 2026 21:42
Andri Lucas Guðjohnsen. Mynd: DV/KSJ

Íslenska karlalandsliðið lék sér að Búlgaríu í C-deild Þjóðadeildarinnar í kvöld.

Það var aldrei spurning um sigur Íslands sem fékk víti eftir um stundarfjórðung þegar Orri Steinn Óskarsson fór niður í teignum. Andri Lucas Guðjohnsen, sem hefur verið sjóðheitur með Blackburn í ensku B-deildinni undanfarið, skoraði af öryggi úr spyrnunni.

Orri var sjálfur á ferðinni með mark skömmu síðar. Átti hann góðan sprett eftir frábæran bolta frá Herði Björgvini Magnýssini og afgreiddi vel í markið. 

Staðan í hálfleik var 0-2 og snemma í þeim seinni kom þriðja markið. Þá sendi Brynjólfur Willumsson boltann fyrir markið og Emil Tsenov setti boltann í eigið net.

Þá var komið að Andra á ný. Hann skoraði annað mark sitt og fjórða mark Íslands á 68. mínútu og fullkomnaði þrennuna um tíu mínútum síðar. 

Lokatölur 0-5. Ísland getur gulltryggt sigur í riðlinum með jafntefli gegn Lúxemborg á heimavelli á mánudag.

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