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DV
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Sá fyrsti sem Pochettino fær á Old Trafford?

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 13. nóvember 2026 20:53
Getty

Manchester United hefur áhuga á að fá Nico Paz, leikmann Como, til félagsins sem mögulegan arftaka Bruno Fernandes. The Sun greinir frá þessu.

Fernandes hefur hafnað tveimur samningstilboðum United og óvissa ríkir um framtíð hans. Samningur hans rennur út næsta sumar en félagið hefur þó möguleika á að framlengja hann um eitt ár.

Getty Images

Paz hefur vakið mikla athygli á Ítalíu og skoraði meðal annars tvö mörk og lagði upp eitt í 4-1 sigri Como á United í Meistaradeildinni á dögunum.

Mauricio Pochettino, nýráðinn stjóri United, gæti haft áhrif á ákvörðun landa síns en Real Madrid hefur einnig möguleika á að kaupa Paz aftur fyrir um 67 milljónir punda.

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