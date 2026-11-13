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Pierre Sage ekki lengi atvinnulaus - Aðeins í nokkra klukkutíma

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 13. nóvember 2026 12:00
Pierre Sage Getty Images

Pierre Sage gæti verið á leið aftur til Lens í Frakklandi, aðeins nokkrum klukkustundum eftir að Crystal Palace staðfesti brottrekstur hans.

Franski þjálfarinn tók við Palace síðasta sumar en var látinn fara eftir aðeins 16 leiki í stjórastólnum.

Samkvæmt Foot Mercato er Sage nú nálægt því að snúa aftur til Lens, þar sem hann náði frábærum árangri á síðasta tímabili.

Undir hans stjórn hafnaði Lens í öðru sæti frönsku úrvalsdeildarinnar.

Gengi félagsins hefur hins vegar verið langt undir væntingum á yfirstandandi tímabili.

Lens situr í ellefta sæti deildarinnar og hefur aðeins náð þremur stigum í fyrstu fjórum leikjum sínum í Meistaradeildinni.

Liðið tapaði meðal annars 9-1 gegn Como.

Yannick Cahuzac er nú við stjórnvölinn en búist er við að honum verði sagt upp á næstu dögum.

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