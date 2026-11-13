Pierre Sage ekki lengi atvinnulaus - Aðeins í nokkra klukkutíma

Pierre Sage gæti verið á leið aftur til Lens í Frakklandi, aðeins nokkrum klukkustundum eftir að Crystal Palace staðfesti brottrekstur hans.
Franski þjálfarinn tók við Palace síðasta sumar en var látinn fara eftir aðeins 16 leiki í stjórastólnum.
Samkvæmt Foot Mercato er Sage nú nálægt því að snúa aftur til Lens, þar sem hann náði frábærum árangri á síðasta tímabili.
Undir hans stjórn hafnaði Lens í öðru sæti frönsku úrvalsdeildarinnar.
Gengi félagsins hefur hins vegar verið langt undir væntingum á yfirstandandi tímabili.
Lens situr í ellefta sæti deildarinnar og hefur aðeins náð þremur stigum í fyrstu fjórum leikjum sínum í Meistaradeildinni.
Liðið tapaði meðal annars 9-1 gegn Como.
Yannick Cahuzac er nú við stjórnvölinn en búist er við að honum verði sagt upp á næstu dögum.