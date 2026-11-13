Manchester liðin hafa bæði áhuga á leikmanni Chelsea

Manchester United og Manchester City eru sögð ætla að berjast um Malo Gusto, hægri bakvörð Chelsea, þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.
Þetta kemur fram í frétt talkSPORT.
Gusto, sem er 23 ára franskur landsliðsmaður, hefur verið orðaður við brottför frá Stamford Bridge eftir að hafa fengið takmarkaðan spilatíma á tímabilinu.
Bæði Manchester-liðin eru sögð fylgjast grannt með stöðu hans og gætu reynt að fá hann til sín.
Gusto gekk til liðs við Chelsea frá Lyon árið 2023 og hefur síðan öðlast töluverða reynslu í ensku úrvalsdeildinni.
Ekki liggur fyrir hvort Chelsea sé tilbúið að selja varnarmanninn til keppinautar í deildinni.
Áhugi Manchester-liðanna gæti þó gert framtíð Frakkans að einu af áhugaverðari félagaskiptamálum janúarmánaðar.