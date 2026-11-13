Halldór lagði mikla áherslu á Ómar – Kaupverðið lægra en sagt hefur verið

Valur er við það að ganga frá kaupum á Ómari Birni Stefánssyni, sóknarmanni ÍA, en samkvæmt heimildum 433.is er kaupverðið lægra en þær tíu milljónir króna sem rætt hefur verið um.
Fótbolti.net sagði frá því í morgun að Valur myndi greiða tíu milljónir króna fyrir leikmanninn. Heimildir 433.is herma hins vegar að félögin hafi samið um lægri fjárhæð.
Samkvæmt heimildum 433.is lagði Halldór Árnason, nýr þjálfari Vals, mikla áherslu á að fá Ómar í sínar raðir. Halldór hefur mikla trú á leikmanninum og telur hann geta orðið mikilvægur hlekkur í liðinu á næstu árum.
Ómar er 22 ára gamall og gekk til liðs við ÍA frá Fylki fyrir síðasta tímabil. Hann skoraði tvö mörk og lagði upp fjögur í Bestu deildinni í sumar.
Halldór er nú að móta lið Vals eftir sínu höfði og ljóst er að Ómar er leikmaður sem hann vill sérstaklega fá til félagsins.