Glazer-fjölskyldan greip inn í – Vildi Pochettino frekar en Howe

Glazer-fjölskyldan, eigendur Manchester United, er sögð hafa haft afgerandi áhrif á ákvörðun félagsins um að ráða Mauricio Pochettino sem nýjan knattspyrnustjóra.
Samkvæmt Ian Herbert greip fjölskyldan inn í ráðningarferlið og beitti sér fyrir því að Pochettino yrði fyrir valinu frekar en Eddie Howe.
United hefur verið í leit að nýjum knattspyrnustjóra eftir að Michael Carrick var látinn fara vegna slaks gengis liðsins.
Bæði Pochettino og Howe höfðu verið orðaðir við starfið en Argentínumaðurinn virðist nú hafa orðið ofan á.
Pochettino er landsliðsþjálfari Bandaríkjanna og hefur áður stýrt Tottenham og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.
Ekki hefur komið fram hvers vegna Glazer-fjölskyldan vildi frekar fá Pochettino en Howe.
Ráðning Argentínumannsins er sögð vera á lokastigi en hefur ekki enn verið staðfest opinberlega.