Gæti komið til baka fyrir Liverpool leikinn

Manchester United vonast til að Marcus Rashford verði orðinn leikfær fyrir stórleikinn gegn Liverpool á Anfield eftir landsleikjahléið.
Rashford, sem er 29 ára, hefur glímt við þrálát meiðsli í mjöðm sem hafa einnig haft áhrif á nára hans.
Englendingurinn sneri aftur til United síðasta sumar eftir ársdvöl hjá Barcelona en meiddist á heimsmeistaramótinu.
Hann lék fyrstu sex deildarleiki tímabilsins en meiðslin versnuðu eftir þátttöku hans í Meistaradeildarleik gegn Atlético Madrid í október.
Rashford heimsótti sérfræðing í Dublin í síðustu viku og hefur nú hafið nýja endurhæfingaráætlun.
Hann er sagður hafa viljað spila þrátt fyrir meiðslin til að styðja Michael Carrick, þáverandi knattspyrnustjóra United.
Félagið ákvað hins vegar að taka enga áhættu.
Mauricio Pochettino er væntanlegur sem nýr stjóri United og gæti stýrt sínum fyrsta leik gegn Liverpool.
Rashford hefur jafnan leikið vel gegn erkifjendunum en hann hefur skorað sjö mörk í 20 leikjum gegn Liverpool.