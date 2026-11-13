Enska þjóðin baulaði á White þegar hann mætti aftur

Ben White, varnarmaður Arsenal, fékk óblíðar móttökur frá enskum stuðningsmönnum þegar hann kom inn á í 2-1 sigri Englands gegn Króatíu á Wembley.
White, sem er 29 ára, kom inn á fyrir Trent Alexander-Arnold í síðari hálfleik en hávær baulköll heyrðust úr stúkunni.
Varnarmaðurinn hefur átt stormasamt samband við enska landsliðið undanfarin ár.
Hann yfirgaf landsliðshópinn á HM í Katar árið 2022 og hefur lítið viljað tjá sig um ástæður þess.
White var einnig baulaður niður í vináttulandsleikjum fyrir síðasta heimsmeistaramót. „Það gerðist ýmislegt og samskiptin voru ekki góð. Ég vil ekki kasta neinum fyrir rútuna,“ sagði White nýlega.
Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, var ósáttur við viðbrögð stuðningsmannanna. „Ég heyrði ekki baulköllin og hélt að við værum komin yfir þetta. Ég vona að þetta gerist ekki aftur,“ sagði Tuchel.
„Hann getur hjálpað okkur að vinna leiki og á skilið að vera hér.“
England mætir Spáni á sunnudaginn í mikilvægum leik í Þjóðadeildinni.