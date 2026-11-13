Bruno hefur hafnað tveimur tilboðum frá United - Verður hann seldur næsta sumar?

Bruno hafnar nýjum samningi við United – Framtíðin í óvissu
Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, hefur samkvæmt fréttum hafnað nýju samningstilboði frá félaginu.
Portúgalinn, sem er 32 ára, er á síðasta ári samnings síns við United en félagið hefur möguleika á að framlengja hann um eitt ár.
Samkvæmt The Athletic hafnaði Fernandes tilboði síðasta sumar og hefur nú einnig sagt nei við öðru tilboði.
United ætlar þó ekki að gefast upp og hyggst halda viðræðum áfram. Samningslengd og laun eru sögð helstu ágreiningsefnin.
Fernandes átti frábært síðasta tímabil og var valinn besti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar af leikmannasamtökunum.
Hann lagði upp 21 mark í deildinni þegar United hafnaði í þriðja sæti. Á þessu tímabili hefur hann skorað fjögur mörk og lagt upp tvö í níu deildarleikjum.
Óvissan um framtíð hans kemur á erfiðum tíma hjá United, sem hefur nýlega rekið Michael Carrick. Mauricio Pochettino er að taka við liðinu.