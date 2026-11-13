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DV
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Bruno Fernandes tjáir sig um brottrekstur Carrick

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 13. nóvember 2026 18:00
Getty Images

Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, hefur tjáð sig eftir að Michael Carrick var rekinn úr starfi knattspyrnustjóra í gær.

„Takk fyrir allt, stjóri,“ skrifaði Fernandes á Instagram og birti mynd af þeim saman.

Fernandes gagnrýndi leikaðferðir Carrick eftir 4-1 tap gegn Como í Meistaradeildinni í síðasta mánuði og var í kjölfarið settur á bekkinn. 

Hann sagði síðar að ákvörðun stjórans hefði verið réttmæt og vísaði á bug sögusögnum um ósætti þeirra.

United hafði aðeins unnið einn af tíu deildarleikjum undir stjórn Carrick á leiktíðinni. Hann gerði frábærlega eftir áramót á síðustu leiktíð sem bráðabirgðastjóri en tókst ekki að fylgja því eftir.

Mauricio Pochettino tekur við liðinu af honum og verður við stjórnvölinn gegn Liverpool í næsta leik. Hann stýrir bandaríska landsliðinu í dag.

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