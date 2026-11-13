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DV
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Bogi skýtur föstum skotum - „Skemmtir sér og öðrum“

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Föstudaginn 13. nóvember 2026 18:30
Bogi Ágústsson. Mynd: Skjáskot RÚV.

Fjölmiðlamaðurinn ástsæli Bogi Ágústsson vakti athygli á gríni sem gert er að Manchester United í enskum fjölmiðlum á samfélagsmiðlum í gær.

Það var greint frá því í gær að United væri búið að reka Michael Carrick eftir afleitt gengi á leiktíðinni og að Mauricio Pochettino væri að taka við.

Hverjum stjóranum á fætur öðrum hefur mistekist að ná árangri hjá United í meira en áratug, eða frá því Sir Alex Ferguson kvaddi sviðið. 

Bogi vakti athygli á teikningu í blaðinu Telegraph á Facebook-síðunni Algjörlega óáhugaverðar fótboltaupplýsingar. 

„Það eru 1,7 milljónir manna að sækja um atvinnuleysisbætur. 500 þúsund þeirra eru stjórar Manchester United sem hafa verið reknir,“ segir á teikningunni.

„Snilldarteiknarinn Matt skemmtir sér og öðrum á kostnað ManU,“ skrifaði Bogi. 

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