Áhugavert byrjunarlið Íslands - Þrjár breytingar og enginn Gylfi Þór

Íslenska karlalandsliðið mætir því búlgarska í C-deild Þjóðadeildarinnar í kvöld. Leikið er ytra.
Ísland er á toppi riðilsins með 8 stig eftir sigra gegn Búlgaríu og Lúxemborg í síðasta landsleikjaglugga og tvö jafntefli við Eistiland.
Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari gerir þrjár breytingar frá síðasta leik gegn Eistlandi. Logi Tómasson, Kristall Máni Ingason og Mikael Egill Ellertsson koma inn fyrir Hörð Björgvin Magnússon, Gylfa Þór Sigurðsson og Mikael Neville Anderson.
Daníel Leó Grétarsson er í byrjunarliðinu, en hann hefur verið fjarverandi með félagsliði sínu, AGF, af persónulegum ástæðum undanfarið.
Byrjunarlið Íslands
Hákon Rafn Valdimarsson
Guðlaugur Victor Pálsson
Stefán Teitur Þórðarson
Daníel Leó Grétarsson
Logi Tómasson
Mikael Egill Ellertsson
Hákon Arnar Haraldsson
Ísak Bergmann Jóhannesson
Kristall Máni Ingason
Andri Lucas Guðjohnsen
Orri Steinn Óskarsson