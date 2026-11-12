Juventus vill mann frá City á láni í janúar

Juventus hefur áhuga á að fá Rayan Aït-Nouri, vinstri bakvörð Manchester City, á láni þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.
Þetta kemur fram í frétt ítalska íþróttablaðsins Gazzetta dello Sport.
Aït-Nouri er 25 ára gamall landsliðsmaður Alsírs og er nú á óskalista ítalska stórliðsins.
Juventus vill styrkja vinstri væng varnarinnar fyrir síðari hluta tímabilsins og telur Alsírbúann áhugaverðan kost.
Félagið er sagt vilja skoða möguleikann á lánssamningi fremur en að kaupa leikmanninn strax.
Ekki liggur fyrir hvort Manchester City sé tilbúið að samþykkja slíka lausn eða hvort formlegar viðræður hafi hafist.