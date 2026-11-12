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DV
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Juventus vill mann frá City á láni í janúar

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 13. nóvember 2026 08:00
Getty Images

Juventus hefur áhuga á að fá Rayan Aït-Nouri, vinstri bakvörð Manchester City, á láni þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.

Þetta kemur fram í frétt ítalska íþróttablaðsins Gazzetta dello Sport.

Aït-Nouri er 25 ára gamall landsliðsmaður Alsírs og er nú á óskalista ítalska stórliðsins.

Juventus vill styrkja vinstri væng varnarinnar fyrir síðari hluta tímabilsins og telur Alsírbúann áhugaverðan kost.

Félagið er sagt vilja skoða möguleikann á lánssamningi fremur en að kaupa leikmanninn strax.

Ekki liggur fyrir hvort Manchester City sé tilbúið að samþykkja slíka lausn eða hvort formlegar viðræður hafi hafist.

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