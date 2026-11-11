Liverpool átti að fá víti

Liverpool hefði átt að fá vítaspyrnu í 1-0 tapi sínu gegn Arsenal á Anfield fyrr í mánuðinum. Þetta er niðurstaða sérfræðinganefndar ensku úrvalsdeildarinnar.
Atvikið átti sér stað á 21. mínútu þegar Jurrien Timber, varnarmaður Arsenal, togaði í treyju Alexander Isak og kom í veg fyrir að hann næði að skalla boltann.
Dómarinn Andy Madley dæmdi ekki víti og myndbandsdómarinn Stuart Attwell greip ekki inn í.
Fjórir af fimm nefndarmönnum töldu að dæma hefði átt vítaspyrnu og þrír töldu að VAR hefði átt að grípa inn í.
Andoni Iraola, stjóri Liverpool, gagnrýndi ákvörðunina eftir leik og sagði að Isak hefði líklega fengið víti ef hann hefði látið sig falla.