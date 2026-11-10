Vilja kaupa miðjumann Arsenal í janúar - Fær ekki marga sénsa hjá Arteta

Atlético Madrid hefur augastað á Martin Zubimendi, miðjumanni Arsenal, og gæti reynt að fá hann til félagsins þegar janúarglugginn opnar.
Þetta kemur fram í frétt spænska miðilsins Sport.
Zubimendi, sem er 27 ára spænskur landsliðsmaður, er sagður vera á meðal þeirra leikmanna sem Atlético skoðar til að styrkja miðjuna.
Spánverjinn gekk til liðs við Arsenal frá Real Sociedad og hefur mikla reynslu af spænskri knattspyrnu.
Möguleg endurkoma hans til heimalandsins gæti því orðið eitt af stærri félagaskiptamálum janúarmánaðar.
Ekki liggur fyrir hvort Atlético Madrid hafi þegar haft samband við Arsenal eða hvort formlegt tilboð sé í undirbúningi.
Þá er óljóst hvort Arsenal sé yfirhöfuð tilbúið að selja miðjumanninn á miðju tímabili.