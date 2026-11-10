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DV
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Þetta hafa veðbankar að segja um leik Íslands á föstudag

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 11. nóvember 2026 10:30
Mynd: DV/KSJ

Íslenska karlalandsliðið mætir Búlgaríu á útivelli í næstsíðasta leik sínum í C-deild Þjóðadeildarinnar á föstudagskvöldið.

Ísland er á toppi riðilsins og má nánast segja að um skyldusigur sé að ræða gegn slöku búlgörsku liði. 

Veðbankar hafa trú á íslenska liðinu og er stuðull á sigur á Lengjunni til að mynda 1,78 gegn 3,76 hjá Búlgörum. Stuðull á jafntefli er 3,21.

Leikurinn á föstudag hefst klukkan 19:45 á íslenskum tíma. Lokaleikur Íslands í keppninni verður svo hér heima gegn Lúxemborg á mánudag.

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