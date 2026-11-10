Strákarnir okkar komnir saman á Spáni - Fljúga til Búlgaríu í dag

Íslenska karlalandsliðið er komið saman til undirbúnings og æfinga fyrir komandi leik í Þjóðadeildinni gegn Búlgaríu. Fyrsta æfing fór fram á Spáni í gær og fer liðið yfir til Búlgaríu í dag.
Liðin mætast í Plovdiv á föstudag og leikurinn hefst kl. 19:45 að íslenskum tíma.
Fyrir síðustu tvo leikina í riðlinum, sem er liður í C-deild Þjóðadeildarinnar, er íslenska liðið efst með 8 stig eftir fjóra leiki og þar á eftir kemur Eistland með 6 stig. Búlgaría er með 4 stig og Lúxemborg rekur lestina með þrjú stig.
Ísland mætir Lúxemborg svo í lokaleik riðilsins á mánudag hér heima.