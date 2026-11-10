Scholes trylltur yfir þessari hegðun leikmanna United - „Hvað í fjandanum er í gangi?“

Paul Scholes, fyrrverandi miðjumaður Manchester United, hefur gagnrýnt leikmenn félagsins harðlega fyrir að ganga heiðurshring um Old Trafford eftir slæm úrslit.
United gerði dramatískt 4-4 jafntefli gegn Aston Villa á sunnudaginn eftir að hafa verið tveimur mörkum undir í uppbótartíma.
Þrátt fyrir endurkomuna er United í fallsæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Leikmenn gengu hring um völlinn eftir leikinn og þökkuðu stuðningsmönnum fyrir stuðninginn, líkt og þeir hafa gert eftir önnur slæm úrslit.
Scholes var ekki hrifinn.
„Þeir verða að hætta þessum heiðurshringjum eftir leiki. Hvað í fjandanum er í gangi?“ sagði Scholes í hlaðvarpinu The Good, The Bad and The Football.
„Þetta er vandræðalegt. Svona á að gera eftir síðasta leik tímabilsins.“
Gary Neville tók undir gagnrýnina.
„Þetta er orðið sársaukafullt að horfa á. Þeir eru nánast að valda sjálfum sér tilfinningalegum skaða.“
Neville sagði stöðuna hjá United afar sorglega þrátt fyrir baráttuandann gegn Aston Villa.