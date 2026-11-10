Mjög eftirsóttur á Englandi

Chelsea, Tottenham og Newcastle hafa áhuga á Ismaelo Ganiou, miðverði Lens í Frakklandi.
Samkvæmt Teamtalk fylgjast félögin grannt með þessum tvítuga leikmanni, sem hefur vakið mikla athygli fyrir frammistöðu sína í frönsku úrvalsdeildinni.
Ganiou hefur verið líkt við Raphael Varane, fyrrverandi varnarmann Real Madrid, en báðir komu upp í gegnum akademíu Lens. Hann er hraður, líkamlega sterkur og góður á boltanum.
Talið er að fleiri stórlið gætu reynt við Ganiou, sem er samningsbundinn Lens til 2030 og verður því ekki fáanlegur ódýrt.