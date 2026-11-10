Margt bendir til félagaskipta í janúar eftir erfiða dvöl í London

Chelsea íhugar að lána Jamie Gittens frá félaginu í janúar, en Roma hefur áhuga á enska kantmanninum.
Football Insider segir frá, en Gittens hefur átt erfitt uppdráttar frá komu sinni til Chelsea frá Dortmund í fyrra á tæpar 50 milljónir punda. Meiðsli hafa einnig sett strik í reikninginn.
Roma reyndi að fá Gittens síðasta sumar og gæti gert aðra tilraun í janúar.
Chelsea vill ekki selja kappann þar sem það hefur trú á honum til framtíðar félagið ku vera opið fyrir því að lána hann til að koma honum af stað.