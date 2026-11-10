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DV
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Liverpool sendir inn fyrirspurn

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 11. nóvember 2026 11:00
Getty Images

Liverpool hefur áhuga á Erick Bele, 19 ára gömlum leikmanni Palmeiras í Brasilíu.

Liverpool hefur fylgst með Bele í nokkurn tíma og þegar spurst fyrir um hann. Fleiri félög hafa sýnt þessum efnilega leikmanni áhuga, þar á meðal Evrópumeistarar Paris Saint-Germain.

Bele hefur einnig vakið athygli með U-20 ára landsliði Brasilíu og lagði meðal annars upp þrjú mörk í þremur leikjum á dögunum. Hann hefur hins vegar aðeins leikið sjö leiki með aðalliði Palmeiras.

Bele skrifaði nýlega undir nýjan samning til ársins 2031 en Palmeiras er tilbúið að ræða sölu á honum fyrir um 25 milljónir punda.

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