Leikmaður Arsenal meiddur - Fær því fyrsta tækifærið með landsliðinu

James Hill, varnarmaður Bournemouth, hefur verið kallaður inn í enska landsliðið í fyrsta sinn á ferlinum.
Hill, sem er 24 ára gamall, kemur inn í hóp Thomas Tuchel fyrir leikinn gegn Króatíu á fimmtudag eftir að Ezri Konsa, leikmaður Arsenal, heltist úr lestinni vegna hnémeiðsla.
Hill hefur spilað hverja einustu mínútu með Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu og tekið þátt í öllum leikjum liðsins í Evrópudeildinni.
Hann gekk í raðir Bournemouth frá Fleetwood árið 2022 en þurfti að bíða lengi eftir að verða fastamaður í liðinu. Kappinn festi sig í sessi á síðustu leiktíð þegar Bournemouth náði sjötta sæti í úrvalsdeildinni.