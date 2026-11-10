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Leikmaður Arsenal meiddur - Fær því fyrsta tækifærið með landsliðinu

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 10. nóvember 2026 21:30
Getty Images

James Hill, varnarmaður Bournemouth, hefur verið kallaður inn í enska landsliðið í fyrsta sinn á ferlinum.

Hill, sem er 24 ára gamall, kemur inn í hóp Thomas Tuchel fyrir leikinn gegn Króatíu á fimmtudag eftir að Ezri Konsa, leikmaður Arsenal, heltist úr lestinni vegna hnémeiðsla.

Hill hefur spilað hverja einustu mínútu með Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu og tekið þátt í öllum leikjum liðsins í Evrópudeildinni.

Hann gekk í raðir Bournemouth frá Fleetwood árið 2022 en þurfti að bíða lengi eftir að verða fastamaður í liðinu. Kappinn festi sig í sessi á síðustu leiktíð þegar Bournemouth náði sjötta sæti í úrvalsdeildinni.

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