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Landsliðið gat ekki lent vegna viðskiptaþvingana Bandaríkjanna

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 11. nóvember 2026 12:00
Mynd/GettyImages

Íranska karlalandsliðinu í knattspyrnu var í gær bannað að lenda í Írak vegna viðskiptaþvingana Bandaríkjanna gegn Íran.

Samkvæmt Reuters var landsliðið á leið til borgarinnar Basra þar sem það á að taka þátt í fjögurra þjóða móti ásamt Írak, Líbanon og Palestínu.

Írösk flugmálayfirvöld neituðu hins vegar að veita flugvélinni lendingarleyfi. Vélin þurfti því að snúa aftur til Írans og lenti í borginni Abadan, þaðan sem landsliðið hélt áfram ferð sinni til Basra landleiðina.

Ástæðan er viðskiptaþvinganir Bandaríkjanna gegn írönskum flugfélögum. Íraskur embættismaður segir yfirvöld ekki hafa viljað hætta á að brjóta gegn þeim.

Bandaríkin hafa hótað refsiaðgerðum gegn flugvöllum og fyrirtækjum sem þjónusta írönsk flugfélög. Írak hafði þegar stöðvað flug íranskra flugfélaga til Bagdad í september af sömu ástæðu.

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