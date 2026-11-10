Klásúla í samningi Carrick - Kostar ekki augun úr að reka hann

Michael Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United, er talinn á leið út úr félaginu eftir skelfilega byrjun á tímabilinu.
United situr í fallsæti ensku úrvalsdeildarinnar og hefur aðeins unnið einn af fyrstu tíu deildarleikjum sínum.
Samkvæmt talkSPORT þarf félagið hins vegar ekki að greiða Carrick háar bætur verði honum sagt upp störfum.
Í samningi hans er sérstakt ákvæði sem gerir United kleift að rifta samningnum eftir eitt ár og spara þannig milljónir punda.
Jason Wilcox, yfirmaður knattspyrnumála, og Omar Berrada, framkvæmdastjóri United, eru sagðir ætla að mæla með þjálfaraskiptum á fundi með Sir Jim Ratcliffe í Mónakó á þriðjudaginn.
Mauricio Pochettino, landsliðsþjálfari Bandaríkjanna, er talinn meðal líklegustu arftaka Carrick.
Argentínumaðurinn er sagður opinn fyrir viðræðum við United.
Carrick hefur sjálfur tekið fram að hann ætli ekki að segja af sér en framtíð hans virðist nú hanga á bláþræði.