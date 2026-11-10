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DV
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Hrottalega erfið byrjun fyrir þann sem tekur við af Carrick

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 10. nóvember 2026 13:30
Mynd: Manchester United

Mauricio Pochettino er sagður líklegur til að taka við Manchester United af Michael Carrick, sem er undir gríðarlegri pressu eftir skelfilega byrjun á tímabilinu.

United situr í fallsæti ensku úrvalsdeildarinnar og hefur aðeins unnið einn af fyrstu tíu deildarleikjum sínum.

Argentínumaðurinn, sem stýrir bandaríska landsliðinu, er talinn einn helsti kandídatinn til að taka við á Old Trafford.

Verði Pochettino ráðinn bíður hans hins vegar gríðarlega erfið verkefnaskrá fram að jólum.

United mætir meðal annars Liverpool og Arsenal á útivelli, auk þess að heimsækja Newcastle.

Þá eru tveir mikilvægir leikir í Meistaradeildinni gegn Sporting og RB Leipzig.

Nýr knattspyrnustjóri fengi því lítinn tíma til að koma sínum hugmyndum í framkvæmd áður en alvaran tæki við.

Næstu átta leikir Manchester United:

  • Liverpool (úti)
  • Sporting (úti)
  • Brentford (heima)
  • Newcastle (úti)
  • Coventry (heima)
  • RB Leipzig (heima)
  • Crystal Palace (úti)
  • Arsenal (úti)

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