Hrottalega erfið byrjun fyrir þann sem tekur við af Carrick

Mauricio Pochettino er sagður líklegur til að taka við Manchester United af Michael Carrick, sem er undir gríðarlegri pressu eftir skelfilega byrjun á tímabilinu.
United situr í fallsæti ensku úrvalsdeildarinnar og hefur aðeins unnið einn af fyrstu tíu deildarleikjum sínum.
Argentínumaðurinn, sem stýrir bandaríska landsliðinu, er talinn einn helsti kandídatinn til að taka við á Old Trafford.
Verði Pochettino ráðinn bíður hans hins vegar gríðarlega erfið verkefnaskrá fram að jólum.
United mætir meðal annars Liverpool og Arsenal á útivelli, auk þess að heimsækja Newcastle.
Þá eru tveir mikilvægir leikir í Meistaradeildinni gegn Sporting og RB Leipzig.
Nýr knattspyrnustjóri fengi því lítinn tíma til að koma sínum hugmyndum í framkvæmd áður en alvaran tæki við.
Næstu átta leikir Manchester United:
- Liverpool (úti)
- Sporting (úti)
- Brentford (heima)
- Newcastle (úti)
- Coventry (heima)
- RB Leipzig (heima)
- Crystal Palace (úti)
- Arsenal (úti)