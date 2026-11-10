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DV
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Góðar fréttir af Kompany

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 10. nóvember 2026 17:30
Getty Images

Vincent Kompany, stjóri Bayern Munchen, er mættur aftur á æfingasvæði félagsins eftir að hafa hnigið niður á æfingu í síðasta mánuði.

Belginn var fluttur á sjúkrahús 23. október eftir að hafa hnigið niður á æfingu varaliðs Bayern. Í ljós kom að hann þjáðist af ertingu í heilahimnum í kjölfar veirusýkingar.

Bayern greindi frá því í dag að Kompany væri á batavegi og hefði snúið aftur á æfingasvæðið. Þar er hann einnig í endurhæfingu vegna axlarmeiðsla.

Aaron Danks, aðstoðarþjálfari Bayern, hefur stýrt liðinu í fjarveru Kompany með góðum árangri.

Ekki hefur verið staðfest hvenær Kompany snýr aftur á hliðarlínuna en Bayern mætir Köln 20. nóvember, eftir landsleikjahléið.

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