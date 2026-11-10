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DV
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De Bruyne í Bítlaborgina í janúar?

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 10. nóvember 2026 19:00
Getty Images

Everton hefur áhuga á Kevin De Bruyne, miðjumanni Napoli. Félagið hefur þegar kannað möguleg skipti samkvæmt ítalska miðlinum Calciomercato.

De Bruyne, sem er 35 ára gamall, gekk í raðir Napoli frá Manchester City sumarið 2025 en hefur ekki náð sér almennilega á strik á Ítalíu. Þá er sagt að nokkur óánægja ríki milli hans og samherja sinna hjá ítalska stórliðinu.

Samningur Belgans við Napoli rennur út næsta sumar en inniheldur hann möguleika á eins árs framlengingu. Ekki er víst að félagið sé til í að missa hann í janúarglugganum.

Everton hefur farið frábærlega af stað á leiktíðinni en er með fremur þunnskipaðan hóp og horfir til þess að styrkja sig í janúar.

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