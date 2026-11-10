Carrick stýrir æfingu hjá United í dag - Búist við brottrekstri á allra næstu dögum

Michael Carrick er enn knattspyrnustjóri Manchester United þrátt fyrir háværar fregnir um að hann verði rekinn á næstu dögum.
Samkvæmt Simon Stone, fréttamanni BBC Sport, mætti Carrick til starfa á æfingasvæði United í Carrington í morgun eins og venjulega. Hann á að stýra æfingu liðsins í dag.
Hvorki Carrick né aðstoðarmenn hans hafa fengið tilkynningu um að þeir eigi að láta af störfum.
Forráðamenn United eru hins vegar sagðir íhuga þjálfaraskipti eftir skelfilega byrjun liðsins á tímabilinu.
Omar Berrada, framkvæmdastjóri félagsins, og Jason Wilcox, yfirmaður knattspyrnumála, munu koma tillögum sínum á framfæri við Sir Jim Ratcliffe, einn eigenda United.
Búist er við að Carrick verði látinn fara en formleg ákvörðun hefur ekki verið tilkynnt.
Verði Carrick rekinn verður það þriðja tímabilið í röð sem United styður knattspyrnustjóra sinn yfir sumarið, styrkir leikmannahópinn og rekur hann síðan á miðju tímabili.
Óvissan á Old Trafford heldur því áfram.