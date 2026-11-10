Carrick mættur á æfingasvæði United - Verður hann rekinn í dag?

Michael Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United, mætti á æfingasvæði félagsins í Carrington í morgun þrátt fyrir að hann gæti verið rekinn úr starfi síðar í dag.
Carrick mætti í æfingafatnaði en framtíð hans hjá félaginu hefur verið í mikilli óvissu undanfarna daga.
Forráðamenn Manchester United hafa farið yfir frammistöðu liðsins í síðustu þremur leikjum og metið hvort Carrick hafi gert nóg til að halda starfi sínu.
Samkvæmt nýjustu fregnum hafa Omar Berrada, framkvæmdastjóri félagsins, og Jason Wilcox, yfirmaður knattspyrnumála, misst trúna á að Carrick sé rétti maðurinn til að snúa gengi liðsins við.
United hefur átt afar erfitt uppdráttar á tímabilinu og situr nú í fallsæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Liðið gerði 4-4 jafntefli gegn Aston Villa um helgina eftir dramatíska endurkomu.
Enn hefur engin endanleg ákvörðun verið tilkynnt en allt bendir til þess að Carrick gæti þurft að taka pokann sinn á næstu dögum.