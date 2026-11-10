Allt undir hjá íslensku strákunum - Þetta hafa veðbankar að segja um möguleikana

Það er mikið undir hjá strákunum í U-21 árs landsliði Íslands á næstu dögum, en liðið getur tryggt sér sæti í lokakeppni Evrópumótsins næsta sumar.
Ísland mætir Grikklandi í tveimur leikjum í umspili um sæti á mótinu. Fyrri leikurinn fer fram hér heima á fimmtudag og seinni leikurinn verður í Grikklandi á mánudag.
Veðbankar virðast meta það sem svo að Grikkir séu ívið sigurstranglegri í einvíginu en stuðullinn á sigur Íslands hér heima í fyrri leiknum er þó lægri en gestanna, 2,42 gegn 2,45 ef horft er í stuðlana á Lengjunni. Stuðull á jafntefli er 3,14.
Leikurinn fer fram klukkan 13 á fimmtudag á Þróttarvelli í Laugardalnum.