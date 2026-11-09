Tíðindi af Tom Brady

Tom Brady, goðsögn í amerískum fótbolta, hefur sagt skilið við Birmingham City sem leikur í ensku B-deildinni í knattspyrnu.
Brady eignaðist minnihluta í félaginu í ágúst 2023 og tók jafnframt við formennsku í ráðgjafaráði þess. Hann átti meðal annars að nýta reynslu sína til að aðstoða félagið við uppbyggingu á því.
Birmingham hefur nú staðfest að samstarfinu sé lokið og þakkar Brady fyrir framlag hans undanfarin þrjú ár.
Brady vann Super Bowl sjö sinnum á glæsilegum ferli sínum í NFL-deildinni og hefur einnig fjárfest í Las Vegas Raiders og Las Vegas Aces.
Hann yfirgefur Birmingham í góðri stöðu en liðið er á toppi ensku B-deildarinnar með 29 stig eftir 15 leiki.