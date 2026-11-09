Opnar sig um baulið sem hann fékk frá þjóðinni

Ben White, varnarmaður Arsenal og enska landsliðsins, telur að stuðningsmenn Englands myndu ekki baula á hann ef þeir vissu raunverulega ástæðu þess að hann yfirgaf landsliðshópinn á HM í Katar árið 2022.
White fór heim eftir riðlakeppnina af persónulegum ástæðum en síðar bárust fregnir af ágreiningi hans við Steve Holland, þáverandi aðstoðarþjálfara Englands.
White neitaði að snúa aftur í landsliðið meðan Gareth Southgate og Holland voru við stjórnvölinn.
Hann sneri loks aftur undir stjórn Thomas Tuchel en fékk óblíðar móttökur frá stuðningsmönnum á Wembley í vináttulandsleik gegn Úrúgvæ.
„Það var erfitt að heyra baulið, sérstaklega þar sem fólk veit ekki hvað gerðist. Ef það vissi alla söguna myndi það ekki baula,“ sagði White.
Hann segist þó ekki ætla að opinbera hvað raunverulega gerðist í Katar.
„Það gerðist margt og samskiptin voru ekki góð. Ég ætla ekki að kasta neinum undir rútuna. Ég myndi taka sömu ákvörðun aftur.“
White, sem er 29 ára, var ekki valinn í hóp Englands fyrir HM síðasta sumar en er nú kominn aftur í landsliðshópinn fyrir leiki gegn Króatíu og Spáni í Þjóðadeildinni.
Hann segist fyrst og fremst vilja horfa fram á veginn og leggja sitt af mörkum til að hjálpa Englandi að ná árangri.