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Myndband sem náðist um helgina vekur mikla furðu - Að taka svona ákvörðun getur verið stórhættulegt

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Mánudaginn 9. nóvember 2026 11:30

Ný tíska meðal knattspyrnumanna hefur vakið mikla athygli en sífellt fleiri leikmenn nota örsmáa legghlífar í stað hefðbundinna hlífa.

Stjörnur á borð við Jack Grealish, Dominik Szoboszlai og Bukayo Saka hafa verið þekktar fyrir að nota litlar legghlífar.

Nú hefur myndband farið á flug þar sem leikmaður sést festa örsmáar hlífar á sköflunginn, sem líkjast helst litlum svampbútum.

Stuðningsmenn hafa gagnrýnt tískuna harðlega og telja leikmenn setja sig í óþarfa meiðslahættu.

„Þetta er orðið fáránlegt. Af hverju leyfa félögin verðmætustu leikmönnum sínum að spila án almennilegrar verndar?“ skrifaði einn stuðningsmaður.

Samkvæmt reglum enska knattspyrnusambandsins verða leikmenn að nota legghlífar sem veita hæfilega vernd, en bera sjálfir ábyrgð á stærð þeirra.

Rannsóknir hafa sýnt að meiðslum á neðri hluta fóta fækkaði um 20 prósent eftir að legghlífar urðu skyldubúnaður.

Virgil van Dijk hefur einnig gagnrýnt tískuna.

„Ef legghlífin þín er á stærð við AirPod-heyrnartól er það augljóslega stórt vandamál þegar þú færð spark í sköflunginn.“

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