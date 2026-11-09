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DV
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Fyllerí helgarinnar vekur upp spurningar - Atvik náðist á myndband þar sem konan kom honum frá klandri

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Mánudaginn 9. nóvember 2026 11:04

James Maddison, miðjumaður Tottenham, hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum eftir að myndband af honum á krá í Coventry fór í dreifingu um helgina.

Maddison sást yfirgefa krána The Four P's á laugardagskvöldið, skömmu eftir tap Tottenham gegn Leeds United í ensku úrvalsdeildinni.

Á myndbandinu virðist Maddison lenda í orðaskiptum við annan aðila áður en hann er leiddur frá aðstæðunum.

Atvikið hefur vakið umræður meðal stuðningsmanna Tottenham, sem margir hafa sett spurningarmerki við það að leikmaðurinn skuli vera úti á lífinu eftir slæm úrslit liðsins.

Einhverjir hafa jafnframt gagnrýnt meinta áfengisneyslu hans, en ekki hefur verið staðfest hvort Maddison hafi drukkið áfengi þetta kvöld.

Myndbandið eitt og sér staðfestir heldur ekki hvað varð til þess að orðaskiptin hófust.

Maddison hefur ekki tjáð sig opinberlega um atvikið.

Umræðan kemur á erfiðum tíma fyrir Tottenham, þar sem stuðningsmenn gera auknar kröfur til leikmanna eftir slakt gengi.

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