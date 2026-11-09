Eddie Howe hafnaði spennandi starfi - Er klár í að byrja aftur að þjálfa

Eddie Howe, fyrrum knattspyrnustjóri Newcastle United, hefur hafnað tilboði um að taka við Crystal Palace samkvæmt heimildum The Sun.
Howe, sem er 48 ára, hefur verið án starfs síðan hann yfirgaf Newcastle í júlí eftir fimm ár hjá félaginu.
Crystal Palace leitar að nýjum stjóra eftir að Pierre Sage var rekinn á mánudag. Liðið situr á botni ensku úrvalsdeildarinnar eftir fjögur töp í röð.
Thomas Frank er talinn líklegastur til að taka við en Sean Dyche kemur einnig til greina.
Howe hefur hins vegar verið orðaður við Manchester United þar sem framtíð Michael Carrick er í óvissu.
Samkvæmt The Sun hefur Howe fylgst grannt með United að undanförnu og undirbúið sig fyrir möguleikann á að taka við liðinu.