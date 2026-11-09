Chelsea og fleiri stórlið skoða það að kaupa hann í janúar

Boubacar Kamara, miðjumaður Aston Villa, hefur vakið áhuga þriggja stórliða eftir að hafa snúið aftur á völlinn úr meiðslum.
Samkvæmt þýska miðlinum Fussball News fylgjast Chelsea, Inter Milan og Al-Hilal öll grannt með stöðu Frakkans og gætu reynt að fá hann til sín á næstu misserum.
Kamara er 26 ára gamall og hefur verið mikilvægur hlekkur í liði Aston Villa þegar hann hefur verið heill heilsu.
Endurkoma hans eftir meiðsli hefur vakið athygli og virðast félögin þrjú hafa sett hann á óskalista sinn.
Chelsea gæti því þurft að berjast við bæði ítalska stórliðið Inter og Al-Hilal frá Sádi-Arabíu um þjónustu miðjumannsins.
Ekki liggur fyrir hvort eitthvert félaganna hyggist leggja fram formlegt tilboð þegar janúarglugginn opnar.