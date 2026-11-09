Carrick spurður hvort hann hafi íhugað þetta - Segir það ekki koma til greina

Michael Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United, hefur tekið af allan vafa um að hann hyggist ekki segja starfi sínu lausu þrátt fyrir skelfilegt gengi liðsins.
United er í fallsæti ensku úrvalsdeildarinnar og pressan á Carrick hefur aukist verulega undanfarnar vikur.
Englendingurinn var spurður hvort hann hefði íhugað að stíga til hliðar en svar hans var afdráttarlaust.
„Það mun ekki gerast,“ sagði Carrick.
„Við höfum ekki unnið nógu marga leiki en ég ætla að halda áfram að vinna, laga það sem þarf að laga og vinna fótboltaleiki.“
Framtíð Carrick hefur verið mikið til umræðu og hafa nokkrir þjálfarar verið orðaðir við starfið á Old Trafford.
Carrick virðist hins vegar staðráðinn í að snúa gengi United við og koma félaginu úr fallsæti.