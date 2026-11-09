Algjör ringulreið í vörn Manchester United – Ellefu mismunandi varnarlínur í 15 leikjum

Varnarvandamál Manchester United hafa verið áberandi á tímabilinu en Michael Carrick, knattspyrnustjóri liðsins, hefur nú notað ellefu mismunandi varnarlínur í aðeins 15 leikjum.
Búist er við að Carrick verði rekinn á allra næstu dögum
United gerði 4-4 jafntefli gegn Aston Villa á sunnudag og hefur nú fengið á sig 30 mörk í fyrstu 15 leikjum tímabilsins.
Aðeins Lens hefur fengið á sig fleiri mörk í fimm stærstu deildum Evrópu.
United hefur aðeins einu sinni haldið hreinu á tímabilinu, gegn Sabah í Meistaradeildinni þann 7. september.
Það vekur sérstaka athygli að félagið keypti engan varnarmann í sumar þrátt fyrir augljós vandamál í varnarleiknum.
Meiðsli Luke Shaw hafa skapað vandræði en Carrick hefur meðal annars notað Diogo Dalot, Noussair Mazraoui og Ayden Heaven í vinstri bakverði.
Framtíð nokkurra varnarmanna er jafnframt óljós en samningar Shaw, Harry Maguire og Lisandro Martinez gætu allir runnið út næsta sumar.
United hefur fengið á sig að minnsta kosti tvö mörk í síðustu fimm leikjum sínum og pressan á Carrick fer vaxandi.
Varnarlínurnar ellefu hjá Manchester United á tímabilinu:
- Dalot – Maguire – Martinez – Shaw (3 leikir)
- Yoro – Maguire – Martinez – Dalot (2 leikir)
- Yoro – Maguire – Heaven – Dalot (2 leikir)
- Mazraoui – Maguire – Heaven – Shaw
- Mazraoui – Yoro – Martinez – Dorgu
- Dalot – Maguire – Martinez – Dorgu
- Dalot – Yoro – Heaven – Mazraoui
- Yoro – Maguire – Martinez – Shaw
- Dalot – Yoro – Martinez – Heaven
- Dalot – Maguire – De Ligt – Mazraoui
- Mazraoui – Yoro – Maguire – Dalot