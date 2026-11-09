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Algjör ringulreið í vörn Manchester United – Ellefu mismunandi varnarlínur í 15 leikjum

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 10. nóvember 2026 09:30
Luke Shaw og Harry Maguire Mynd/Getty

Varnarvandamál Manchester United hafa verið áberandi á tímabilinu en Michael Carrick, knattspyrnustjóri liðsins, hefur nú notað ellefu mismunandi varnarlínur í aðeins 15 leikjum.

Búist er við að Carrick verði rekinn á allra næstu dögum

United gerði 4-4 jafntefli gegn Aston Villa á sunnudag og hefur nú fengið á sig 30 mörk í fyrstu 15 leikjum tímabilsins.

Aðeins Lens hefur fengið á sig fleiri mörk í fimm stærstu deildum Evrópu.

United hefur aðeins einu sinni haldið hreinu á tímabilinu, gegn Sabah í Meistaradeildinni þann 7. september.

Það vekur sérstaka athygli að félagið keypti engan varnarmann í sumar þrátt fyrir augljós vandamál í varnarleiknum.

Meiðsli Luke Shaw hafa skapað vandræði en Carrick hefur meðal annars notað Diogo Dalot, Noussair Mazraoui og Ayden Heaven í vinstri bakverði.

Framtíð nokkurra varnarmanna er jafnframt óljós en samningar Shaw, Harry Maguire og Lisandro Martinez gætu allir runnið út næsta sumar.

United hefur fengið á sig að minnsta kosti tvö mörk í síðustu fimm leikjum sínum og pressan á Carrick fer vaxandi.

Varnarlínurnar ellefu hjá Manchester United á tímabilinu:

  • Dalot – Maguire – Martinez – Shaw (3 leikir)
  • Yoro – Maguire – Martinez – Dalot (2 leikir)
  • Yoro – Maguire – Heaven – Dalot (2 leikir)
  • Mazraoui – Maguire – Heaven – Shaw
  • Mazraoui – Yoro – Martinez – Dorgu
  • Dalot – Maguire – Martinez – Dorgu
  • Dalot – Yoro – Heaven – Mazraoui
  • Yoro – Maguire – Martinez – Shaw
  • Dalot – Yoro – Martinez – Heaven
  • Dalot – Maguire – De Ligt – Mazraoui
  • Mazraoui – Yoro – Maguire – Dalot

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