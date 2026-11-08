Telur að óvissan með dómsmálið sé farið að hafa áhrif

Gary Neville, fyrrum leikmaður Manchester United, telur að óvissan í kringum Manchester City sé farin að hafa áhrif á leikmenn liðsins.
City tapaði 3-1 gegn Nottingham Forest um helgina og er nú sex stigum á eftir Arsenal á toppi ensku úrvalsdeildarinnar.
Félagið hefur verið fundið sekt um 114 brot á reglum úrvalsdeildarinnar og gæti átt yfir höfði sér þungar refsingar, jafnvel fall úr deildinni.
„Leikmennirnir eru stöðugt spurðir hvað gerist ef félagið fellur og hvort þeir ætli að vera áfram,“ sagði Neville.
Hann telur að umræðan geti haft áhrif á frammistöðu liðsins.
Enzo Maresca, stjóri City, var einnig ósáttur eftir tapið og gagnrýndi ákefðarleysi leikmanna sinna.
City vann fyrstu sjö deildarleiki tímabilsins en hefur átt erfiðara uppdráttar undanfarnar vikur.